Zelenskõi ootab sõjategevuse intensiivistumist Ida-Ukrainas

«Me valmistume nendepoolse sõjategevuse intensiivistumiseks. Me vastame,» sõnas Ukraina president.

Zelenskõi kinnitusel on plaanis uued Ukraina juhtkonna kohtumised välisliidritega.

«Võtame vastu oma partneritest teiste riikide juhte Kiievis ja teistes Ukraina linnades,» sõnas Zelenskõi. President lisas, et tal oli vestlus teiste seas Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

Briti peaminister Boris Johnson ütles laupäeval Kiievi visiidil, et tsiviilelanike surnukehade leidmine Ukraina linnadest on Vene riigipea Vladimir Putini maine jäädavalt hävitanud.

«See, mida Putin on teinud kohtades nagu Butša ja Irpin, on sõjakuriteod, mis on tema ja tema valitsuse maine jäädavalt rikkunud,» ütles Johnson seistes Ukraina presidendi kõrval.