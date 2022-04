Küsitlus: enamus toetab tööle võtmisel leevendusi vaid sõjapõgenikele

Riigikogus käib välismaalaste seaduse muutmise arutelu ning valitsus on teinud ettepaneku lisaks Ukraina sõjapõgenikele lihtsustada kolmandatest riikidest pärit inimeste töölevõtmist. Seadusemuudatus näeb näiteks ette võimalust anda tähtajaline elamisluba lühiajaliseks töötamiseks kuni kaheks aastaks ning tippspetsialisti kahekordse Eesti keskmise palga kriteeriumi vähendamist 1,5-kordseks.

Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel küsiti inimestelt antud seadusemuudatuse kohta ning 43 protsenti leidis, et tuleks lihtsustada ainult Ukraina põgenike töölevõtmist. 25 protsenti vastas, et ei peaks välismaalaste seadust üldse muutma, 20 protsenti märkis, et tuleks lihtsustada nii Ukraina sõjapõgenike kui ka kolmandatest riikidest pärit inimeste töölevõtmist, ning 12 protsenti ei osanud sellele küsimusele vastata.