Seadusemuudatus lihtsustab Ukraina põgenikel Eestis tööle asumist

Välismaalaste seaduse muudatuse eesmärk on luua kolmandatest riikidest pärit inimestele töö- ja õpirändeks paindlikumad tingimused, sealhulgas lihtsustab Ukraina sõjapõgenike kaasamist tööturule.

Eelnõu vastu oli 30 saadikut ja hääletamata jätsid Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Isamaa), Raimond Kaljulaid (SDE) ning Indrek Saar (SDE).

Sotsid olid riigikogus selgitanud, et enamuses hääletavad nad muudatuse poolt, kuna need lihtsustavad ukrainlastest sõjapõgenike Eestis tööle asumist ja võimaldavad siin edasi töötada neil ukrainlastel, kelle lühiajalise töötamise periood on lõppemas - samas suhtuvad sotsiaaldemokraadid kriitiliselt neisse seaduse palgasätetesse, mis ei kaitse piisavalt kohalikke töötajaid.

«Valitsus pidanuks esitama kaks eelnõu. Lisaks sellele, mis aitab põgenikud kiiresti Eesti tööturule, tulnuks eraldi tegeleda välismaalaste palgatingimustega, et mitte teha liiga meie oma töötajatele. Valitsus pani riigikogu kahvlisse ega lasknud siin arukat diskussiooni pidada. See seadus on kaugel ideaalist. Me ei ole sellisel kujul nõus mitme palganõude leevendusega,» selgitas SDE fraktsiooni liige Eduard Odinets.

«Sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et palgakriteeriumid peaksid sündima sektorisiseste kokkulepete tulemusena, kuhu on kaasatud nii tööandjate kui töövõtjate esindused ja mis ei ole jäigalt korrutisena paika pandud, olgu selleks siis 0,8, 1,5 või 2,» märkis Odinets.

EKRE ja Isamaa liikmed hääletasid seaduse muudatuse vastu, siis ka Keskerakonna fraktsiooni liige Oudekki Loone andis sellele oma vastuhääle.

Oudekki Loone Foto: Mihkel Maripuu

Oudekki Loone rääkis Postimehele, et hääletas selle vastu, kuna selle eelnõu menetlemine ei olnud päriselt põhiseadusele kohane. Nimelt selgitas Loone, et eelnõu teisele lugemisele ilmus suur hulk muudatusi, ent teise lugemise puhul ei saa enam riigikogu liikmed oma muudatusettepanekuid esitada ning see ei ole õige menetluskäik riigikogus. «Anti meile kätte pakett «võta või jäta» ning sinna olid poogitud väga olulised küsimused, mida enne ei olnud,» selgitas Loone ja lisas, et näiteks meremeeste sotsiaalsete garantiide kohta.

«Ministeerium väitis, et neil on saavutatud kokkulepe sotsiaalpartneritega.. Aga kui ma küsisin partneritelt üle, näiteks Eesti meremeeste ametiühing ütles, et konsensust ei ole saavutatud, vaid seda alles hakatakse otsima. Ollakse valmis seda leidma. Sinna see jutt jäi. Järsku avastati selline seadus teiselt lugemiselt,» kirjeldas riigikogulane.

Lisaks rõhutas Loone, et selles küsimuses puudus ka avalik arutelu. «Mismoodi meie lipp ei muutuks mugavuslipuks ja et meie merel töötavatel inimestel oleksid samad õigused kui maal töötavatel,» toonitas riigikogulane. «Seletuskiri väidab midagi mis ilmselgelt ei vasta tõele, see on esitatud kiirustades ja ei ole võimalik sisuliselt arutada, siis seetõttu ma ei pea seda päriselt põhiseaduskohaseks menetlemiseks,» täiendas Oudekki Loone. «Niiviisi ülejala seaduse muudatust menetleda ei tohiks.»

Kuna seaduse muudatus on nüüd vastu võetud, siis mis saab edasi? Loone vastas, et ta kavatseb pöörduda presidendi poole ning ta arvab, et ta ei ole ainus selles. «Ma näen, et on ka palju riigikogu liikmeid, kes on valmis pöörduma kohtu poole, et siis saada hinnang, kas selline viis menetleda vastab ikka demokraatlikele põhimõtetele,» lisas Loone.