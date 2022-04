Iisraelis on teist tõhustus- ehk neljandat vaktsiinidoosi süstitud alates jaanuarist, märtsi viimasel nädalal algas lisakaitse pakkumine riskirühmadele Ameerika Ühendriikides. «Teadusandmed näitavad, et noorematel ei ole mRNA vaktsiini kolmanda ja neljanda doosi vahel väga suurt efekti, üle 60-aastastel on mõju siiski märgatav just raske haigestumise vähenemisel,» ütles teadusnõukoja juht Toivo Maimets. Tema sõnul tasuks Eestis neljanda doosi kasutuselevõtt ajastada sügisese viirusleviku tõusuga: «Ligi 90 protsendil elanikest on praegu leitud koroonaviirusvastased antikehad, mis annavad neile suurema või väiksema kaitse.»