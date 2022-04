Zelenskõi hoiatas Venemaa plaanide eest Ukrainas keemiarelva kasutada

Zelenskõi märkis, et Ukraina võtab selliseid kuuldusi äärmiselt tõsiselt.

Esmaspäeval levisid kinnitamata teated keemiarelva kasutamisest Mariupolis. Suurbritannia ja USA on püüdnud väidetele esialgu edutult kinnitust leida.

«On teateid, et Vene väed võisid kasutada keemiarelvi rünnakus Mariupoli elanike vastu. Püüame kiiresti oma liitlastega informatsioonile kinnitust saada,» kirjutas Suurbritannia välisminister Liz Truss suhtlusvõrgustikus Twitter.

«Igasugune selliste relvade kasutamine oleks selle konflikti karm eskalatsioon ja me võtame Putini ja tema režiimi vastutusele,» lubas välisminister.

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby ütles telekanalile CNN, et esialgu pole suudetud tõestada väiteid Venemaa keemiarelva kasutamise kohta Mariupolis. Kirby lisas, et USA on mures võimaluse pärast, et Venemaa võib seda siiski teha.

Zelenskõi rääkis uues videos ka sellest, et pärast Venemaa lahkumist on Ukraina põhjaosast leitud kümneid tuhandeid ohtlikke lõhkekehi, mille venelased on teadlikult maha jätnud.

«Okupandid jätsid miinid kõikjale: majadesse, mida nad hõivasid, tänavatele ja põldudele. Nad mineerisid inimeste vara, autosid ja majauksi,» rääkis president.