Eesti keele õppe kuldajad on käes

Sihtasutuse kaudu õpib eesti keelt aastas keskmiselt neli tuhat inimest, kuid tänavu võib see arv tõusta neljateistkümne tuhandeni. Tondi sõnul on eesti keele õpetajad väga rahul ukrainlastega, kes on väga motiveeritud õppijad. «Neil on väga selge eesmärk ning nad teavad, et see keel peab neile selgeks saama. Õpetajad on ka seetõttu positiivsemalt meelestatud, et ukrainlased on rohkem õpivalmis. Motiveeritud ja õpivalmis õpilasi on õpetajatel hea õpetada,» selgitas SA keeleõppe valdkonna juht.