KAPO AASTARAAMAT ⟩ FSB ja GRU on üritanud suhelda Venemaale sattunud Eesti kodanikega

Eesti on 2021. aasta algusest kuni tänavu märtsikuuni ebasoovitavaks isikuks kuulutatud kuus Venemaa Föderatsiooni diplomaati, kellest kolm on kuulutatud persona non grata’ks 2022. aasta märtsis seoses Venemaa sõjategevusega Ukrainas. «Tavapäraselt tähendab persona non grata staatus seda, et sellisele diplomaadile jäävad Schengeni viisaruumi ja muude lääneriikide piirid märkimisväärseks ajaks suletuks,» rõhutas kapo.