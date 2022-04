KAPO AASTARAAMAT ⟩ Hiina kommunistlik partei tundis huvi Eesti valimiste vastu

Kapo sõnul on see luure seisukohast eriti oluline, kuna Covid-19 on piiranud Hiina luuretöötajate tavapärast liikumist. «Oleme näinud, kuidas Hiina riiklik propaganda Eestis muutub jõulisemaks ja varasemast enam püütakse kaasata kohalikku hiina kogukonda Hiina luure ja kommunistliku partei eesmärkide elluviimisel,» märkis kapo.

On ka märgatud hiina kogukonna kasvavat huvi Eesti poliitika ja valimiste vastu. «Hiina riiklik propaganda on Eestis mõnevõrra erilisemas olukorras kui teistes Balti ja Skandinaavia riikides. Nimelt ei ole Hiina meie meediamaastikul saavutanud oma eesmärke propaganda edastamisega, kuivõrd Eesti meediaväljaannete enamik ei ole nõus Hiina saatkonna ametlikke seisukohti avaldama,» märkis kapo ja lisas, et just seetõttu on Hiina Rahvavabariigi suursaatkond leidnud riikliku propaganda levitamiseks uudse võimaluse.

«Hiina saatkond Tallinnas saadab alates möödunud aasta maikuust oma kontaktidele China Watch’i nimelist infokirja. Tegemist oli saatkonna reaktsiooniga 13.04.2021 ajalehes Postimees ilmunud avalikule pöördumisele, milles nimetati Hiina mõjutustegevust ohuks akadeemilisele vabadusele ja ajakirjandusvabadusele,» selgitas kapo Hiina saatkonna uut lähenemist.

Saatkonna ringkirjast on kirjutatud nii ajakirjanduses kui ka selle aasta välisluureameti aasta raportis. «Mistõttu riigistruktuuride töötajaskond on selle propagandakirja iseloomuga hästi kursis. Hiina saatkond on seetõttu võtnud suuna pigem kohalikele omavalitsustele ja akadeemilistele ringkondadele,» nentis kapo.

Eelmisel aastal jätkasid Hiina organisatsioonid ja isikud katseid läheneda Eesti ametnikele, teadlastele ja arvamusliidritele LinkedInis ja teistes sotsiaalmeedia keskkondades, ka e-posti teel.

«Lisaks ametlikele suhtluskanalitele otsitakse otsekontakse huvipakkuvate ja kasulike inimestega. Tegemist on ülemaailmse trendiga, millele oleme tähelepanu juhtinud ja ka varasemates aastaraamatutes,» märkis kapo.