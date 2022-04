MTA pidas kinni kaks salasigarettide käitlemises kahtlustatavat meest

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lõuna talituse juhataja Raul Tiganik ütles, et see avastus näitab, kui aktuaalne on tubakatoodete ebaseaduslik käitlemine ja salakaubavedu. «Sellel teemal on ka teine külg – tarbijad. Inimestel tasub meeles pidada, et salasigarette tarbides ei saa kunagi kindel olla, mis koostisosi on toodetes kasutatud ja kuidas see tervist võib kahjustada.»