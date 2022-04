KAPO AASTARAAMAT ⟩ Kuidas saada Venemaa lõhestuspoliitika sisuloojaks

Ent samas toidetakse meedia tähelepanuga just neid, kes räägivad Eestis tohutust viiendast kolonnist. «Viimase müüdi puhul on oluline ülemäärase hirmu asemel juhinduda nii kaudsetest kui ka otsestest faktidest,» kirjutatakse aastaraamatus.

Näiteks toob kapo välja, et otsesed Kremli asjaajajad ei ole pälvinud valimistel Eestis tulemust, mis viiks neid esinduskokku ei riigikogu, kohaliku volikogu ega ka Euroopa Parlamendi mõttes.

«Tõsi on aga see, et Kremli kontrollitud meedia on suutnud märkimisväärsele hulgale Eesti inimestele, eeskätt venekeelsetele inimestele, naha vahele pugeda. Putini režiimi niivõrd mustvalgelt mõistetavate sõjakuritegude aegu ei ole isegi neutraalsus kuigi hästi mõistetav,» märgib kapo ja täiendab, et küsimus ei ole poliitilises meelsuses või maailmavaates.

Lahendamist vajab küsimus, kuidas elada Eesti ühiskonnas rahumeelselt koos inimestega, kes õigustavad tavaliste inimeste julma tapmist Ukrainat okupeeriva kuritegeliku Putini režiimi poolt, kirjutab kapo ja lisab: «Samal ajal kui adekvaatse maailmapildiga inimesel on väga lihtne olla Ukraina poolt, on tajutav, et Eesti ühiskonnas on ja peabki olema väga raske olla Kremli-meelne.»

Kapo rõhutab, et küsimus ei ole rahvuses ega isegi kodakondsuses. «Raskete inimsusevastaste kuritegude õigustajad on igas vabas ühiskonnas põlu all, ja põhjusega, sest nad õigustavad kuritegusid, mis võtavad kõige tähtsama – õiguse elule – nii inimestelt, rahvastelt kui ka riikidelt. Kaassüü omistamisel pole aga kohta rahvuse, kodakondsuse või mis tahes muu grupitunnuse järgi üldistamisele. Põlguse ära teeninud inimesed peavad tajuma, et selle põhjus on just nende inimsusevastaseid kuritegusid õigustav käitumine, mitte nende sünnijärgne tunnus.»