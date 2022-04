TAI: koroona on eestimaalaste eluiga langetanud

«2020. aastal olid tõenäoliselt esiplaanil psühhosotsiaalsed tegurid, mis muuhulgas võisid soodustada alkoholi liigtarbimist ja sellega seotud surmasid. 2021. aasta puhul võib eeldada, et lisaks Covid-19 otsesele mõjule on eluea langusele kaasa aidanud nii plaanilise ravi edasilükkamine kui ka Covid-19 läbipõdemise kaugtagajärjed,» lisas TAI juhtivteadur Mall Leinsalu.

«Et selliseid seoseid leida, peaks tegema spetsiifilisi uuringuid ja ka siis on see raske, sest see eeldaks kõigi juhtumite või vähemalt valikuliselt päris suure osa juhtumite analüüsi päris rohujuure tasandil,» rääkis Sule. Tema hinnangul liigsuremus otseselt arstiabi kättesaadavusega seotud ei ole. «Me oleme ikkagi väike rahvas ja üks aasta on liiga väike periood, kus anda mingeid suuri hinnanguid siia- või sinnapoole.»