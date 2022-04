KAPO AASTARAAMAT ⟩ Kremli propaganda ehib end inimõiguste ja humanitaarabiga

«Ukrainas toimuva taustal on tähelepanuväärne, et Kremli propagandas on Eesti üks suurimaid inimõiguste rikkujaid. Nii väitis 2021. aasta detsembris Välismaal Elavate Venemaa Kaasmaalaste Õiguskaitse- ja Toetusfondi juht Aleksandr Udaltsov, et kõige rohkem pöördumisi ja kaebusi venekeelsete elanike õiguste rikkumiste kohta laekub fondile just Eestist,» märgiti aastaraamatus. «Seejuures tegelevat fond eelkõige poliitiliste juhtumitega, mille näitena toodi venekeelse Keila põhikooli sulgemine, mis tegelikult liideti järkjärgult Keila kooliga ja Sergei Seredenko kohtuasi,» täiendati raamatus. Mõlema juhtumi puhul on õiguskaitsefond aga lubanud kohtumenetlust rahaliselt toetada. Seejuures on Kremli nõue aktivistidele teemade laialdane kajastus meedias ning esitlemine rahvusvahelistele organisatsioonidele - ÜRO, OSCE, FUEN, tõdes kapo.