FOTOD ⟩ «Ma lendasin Ukrainast siia, et riigikogule pidada kõnet – ja saal on tühi»

«Lugupeetud riigikogu liikmed! Enne, kui ma alustan, tekib mul küsimus, et me arutame riikliku tähtsusega küsimust. Ma olen lennanud eile õhtul Ukrainast tagasi, et pidada seda kõnet – ja saal on tühi. Ma tean, et ühel teie riigikogu kaaslasel on sünnipäev. Ma siiralt loodan, et praegu ei sööda torti kuskil kabinettides,» alustas oma kõnega MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme.