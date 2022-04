MEIE UKRAINLASED ⟩ Vapper vanaisa ja Kehra killuvestid

Anneli veab seda tootmist Kose maanteel asuvas õmblusvabrikus. Eelmise kuu lõpus oli ta üpris murelik – tellija tahtis üsna pea Ukraina poole teele panna esimesed paarsada vesti. Materjal oli olemas, aga tegijaid ei jagunud. Kehra Ukraina sõjapõgenike toetusgrupis kutsuti inimesi appi. Kas tulevad? Tulid. Tuli 25 naist. Esimene suur partii, 196 vesti sai tähtajaks valmis ja on juba Ukrainasse sõdureid kaitsma jõudnud. Küllap on esimesed sõdurielud nende abil päästetud. Uued vestipartiid on töös.