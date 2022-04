FOTOD JA VIDEO ⟩ Zelenskõi riigikogule: ma olen siiralt tänulik teie toetuse eest

Eesti rahvas ja lugupeetud Riigikogu liikmed! Praegu võib Venemaa kas peatada või kaotada väga kauaks ajaks lootus kogu Euroopas vabale ja tsiviliseeritud elule, mis oleks reguleeritud rahvusvaheliste normide, mitte jõuga. Ma olen tänulik teile, et te saate sellest aru. On juba hea lehekülg meie ühises loos: kogunemine 26. veebruaril kümnete tuhandete eestlastega Tallinna südames Vabaduse väljakul, kus te toetasite Ukrainat ja Euroopa vabadust. Eesti on üks esimesi, kes andis Ukrainale vajaminevat abi. See on tõsi, eriti relvaabi. Ma olen teile siiralt tänulik teie toetuse eest. Te olite ja jääte meie printsipiaalseteks toetajateks ka teistes Euroopa organisatsioonides, kaasa arvatud sanktsioonipoliitikas. Ma olen tänulik teile selle eest, et te olete keeldunud Vene energiakandjatest, kaasa arvatud Euroopa gaasist, mis teeb Venemaa enesekindlaks. On tähtis otsida samasugust suhtumist ka teistelt rahvastelt.

Aga me peame tegema kõike palju rohkem, et peatada Euroopa tagasiminekut 1940. aastatesse, kus me nägime okupatsiooni, mille elas üle ka teie riik. Riigid ei pea kordama neid ajaloo musti lehekülgi, kui ukrainlased ja eestlased deporteeriti paljudeks aastateks Siberisse või kaugele Venemaale, kus on piisavalt Ukraina ja Eesti inimeste haudasid, kus on hukkunud kommunismi deporteerimise ohvrid.

Ma kutsun teid üles leidma Euroopa Liidu tasandil instrumente, mis tõesti mõjuksid Venemaale ja mis tooksid kõik deporteeritud inimesed tagasi koju. Euroopa Liidul on see jõud, et seda tagada. Euroopa Liit peab kasutama seda jõudu. Kuni Venemaa ei too tagasi Ukrainast välja viidud tuhandeid varastatud lapsi, ei pea ta saama mitte ühtegi raha Euroopa ettevõtetelt ega riikidelt. Euroopa Liit ei tohi olla deporteerimise sponsor, Euroopa Liit ei pea olema sõja sponsor. Vaja on veel tõsisemalt suhtuda sanktsioonidesse Venemaa vastu. Sanktsioonid on möödapääsmatud, sest need on praegu ainuke instrument, et sundida Venemaa rahule. Ma kutsun teid üles, et kinnitada uus, väga tähtis sanktsioonipakett Venemaa vastu Euroopa Liidu tasandil, et kaitsta ja blokeerida täiesti Venemaa pangad, kõik Vene pangad, mitte ainult osad. Ma kutsun üles, et te paneksite ka nafta sanktsioonipaketti, on vaja embargot kogu Euroopa Liidu tasandil.