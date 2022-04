Homsest on siseveekogude jääle minek keelatud

Aprillikuu on pakkunud kevadisi soojakraade ning vahele puhangutena ka lund ja külma. Viimasel nädalal on kevad aga talvest võitu saanud ning juba 7. aprillil keelati Eestis siseveekogude jääle minek. Erandina tohtis minna Saadjärve jääle, mis veel möödunud nädalal oli mitmekümne sentimeetri paksune. Praeguseks on olud sealgi ohtlikuks muutnud ning ka Saadjärve jääle minek on keelatud.

«Päevane kevadsoojus ulatub juba kümne plusskraadi juurde ning kahandab talvest jäänud jääd ja lund silmnähtava kiirusega. Suuremalt jaolt on veekogud juba jäävabad. Siin-seal katab tiike ja järvi küll veel jääkirme, kuid selle paksus on juba tublisti alla kümne sentimeetri,» rääkis päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala ja lisas, et nii õhukesele jääle minek on eluohtlik.

«Jääalune vesi on külm – vaid paar kraadi üle nulli. Nii külmas vees peab täiskasvanu vastu kümmekond minutit, laps aga veelgi vähem,» ütles Virkala. Seetõttu tasubki lapsevanematel teha selgitustööd ja rääkida pere pisematele õhukese jääga kaasnevatest ohtudest.

«Õnneks pakkusid möödunud kuud talviseid olusid üle kogu Eesti ja loodame, et kõik, kel oli soov, said ka jää- ja lumerõõme piisavalt nautida. Nüüd aga on aeg kevadisteks toimetusteks,» sõnas Virkala ja lisas, et selleks on hea võimalus liituda «Teeme ära!» talgupäevaga, mis võtab sel kevadel südameasjaks just kodulähedaste veekogude ohutuse.

«Turvalisemaks muutmist vajavad suve eel näiteks kodulähedased kastmisvee võtmise kohad, unarusse jäänud veeäärsed käiguteed, lagunenud purded ja sillad, libedad ja järsud kaldad ning piirdeta kallasrajad, mis nõuavad halbade asjaolude kokkulangemisel igal aastal mitu inimelu,» rääkis Mikko Virkala.