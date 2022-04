Tallinn parandab rattateede ohutust linnasüdame ristmikel ja peatustes

Plaanid on kavas ellu viia tänavu sügisel ja järgmise aasta kevadel. Parendused on kavas ühissõidukipeatustes Kaarli puiesteel, Mere puiesteel, Tõnismäel ja Tallinna Ülikooli peahoone ees ja samuti Gonsiori tänaval Fr. Kuhlbarsi, Laulupeo ja Vesivärava tänavate ristmike piirkonnas, Majaka ja Lasnamäe tänavate ristmikul ning Tuukri ja Petrooleumi tänava ristmikul. Tagasiside projektidele oodatakse e-posti aadressile Karel.Saar@tallinnlv.ee teisipäeva, 26. aprillini.

Kaarli puiestee ja Vabaduse väljaku ning Tõnismäe bussipeatustesse on kavas rajada eraldi bussiooteplatvormid praeguse bussitasku kohale, nii et jalgrattatee kulgeks platvormi ja kõnnitee vahelt. Bussid hakkaksid edaspidi peatuma bussirajal. Kavandatav lahendus muudaks tänavaruumi meeldivamaks ja ohutumaks nii jalakäijate, bussiootajate kui ka jalgratturite jaoks. Võimalusel lisatakse peatusesse ka uut haljastust. Esialgsel eskiisil on näidatud ka asukohad, kuhu saab paigutada uusi jalgrattaparklaid.

Estonia puiestee ja Tallinna Ülikooli peatustes on kavas ooteala koos uute ootekodadega paigutada tänava äärde. Jalakäijate ja jalgratturite ruum organiseeritakse sellisel viisil, mis muudab viibimise ja liiklemise peatuses mugavamaks ja ohutumaks. Ristmikele kavandatavate muudatuste esialgsed eskiisid on kättesaadavad siin .

Gonsiori tänaval, Kuhlbarsi, Laulupeo ja Vesivärava tänavate ristmiku piirkonnas ning Ilvese sillani kulgeval rattateel on kavas Gonsiori tänava lahendust osaliselt korrigeerida, et jalakäijate ja jalgratturite liiklemine oleks ohutum ja mugavam. See on esimene etapp Gonsiori tänava kui olulise rattateede põhivõrgu osa disaini parendamiseks.