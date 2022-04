Tallinna linnavalitsus võttis vastu Ülemiste ühisterminali planeeringu

Abilinnapea Madle Lippuse sõnul seisneb ühisterminali planeeringu tähtsus linna jaoks lisaks olulise sõlmpunkti loomisele ja piirkonna linnaruumi terviklikumas mõtestamises. «Ühisterminali planeeringu tähtsus on palju laiem kui vaid terminalihoone kavandamine. Planeeringuga pööratakse olulist tähelepanu kvaliteetse avaliku ruumi loomisele, mis on aluseks terminali ala ühendamiseks lennujaamaga ning tulevikus loodetavasti ka kesklinnaga. Ülemiste terminalist saab mitmekülgne ja terviklik transpordikeskus, mis on väga oluline Tallinna kestlikuks arenguks. Tegu on nii suure mõjuga objektiga, mida on vaja põhjalikult avalike arutelude käigus läbi kaaluda. Detailplaneeringu kehtestamiseni loodame jõuda tänavu augustis, et edasiliikumine Rail Balticu projektiga toimuks vastavalt ajakavale,» rääkis Lippus.