Meie ukrainlased ⟩ Vanakesed teepervel

Sjeverodonetsk. Toidupoed olid siin viimast korda avatud 28. veebruaril. See oli ka viimaseid päevi, kui Marõna ja Alina kodumaja keldris pommitamiste vahel julgesid loota, et sõda sai läbi. On juba aprill, kui nendega kohtun. Nende kodulinnas on nälg. Humanitaarabi järjekorras seisvaid inimesi tabavad raketikillud. Valikuid on kaks – surra keldris nälga ja janusse või riskida minna tänavale, lootuses toitu leida.