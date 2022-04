President Volodõmõr Zelenskõi: olen Eesti toetuse eest siiralt tänulik

Olen tänulik võimaluse eest pöörduda täna teie poole olukorras, mis on viinud meid tagasi 20. sajandi kõige pimedamatesse aegadesse. Kolmekümne aasta jooksul on Euroopa rahvad saanud nautida rahu, vabadust ja ühiseid võimalusi arenguks. Nüüd aga on Vene revanšism kõik selle hea hävitanud. Globaalsest turvalisusest, julgeolekust on jäänud alles vaid varemed – samasugused, nagu on Ukraina linnades, mille on puruks pommitanud venelaste raketid, nende õhuvägi.