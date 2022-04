Poola president nimetas Venemaa tegevust Ukrainas terrorismiks

«See ei ole sõda, see on terrorism. Kui keegi saadab lennukeid ja sõdureid elamupiirkondi pommitama ja tsiviilelanikke tapma, siis see pole sõda. See on julmus, banditism, terrorism,» ütles Duda pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.

«Siin käib võitlus Euroopa tuleviku eest,» lisas Leedu president, kes kutsus üles kehtestama karmimaid sanktsioone, sealhulgas Venemaa nafta- ja gaasisaadetiste ning riigi kõigi pankade vastu.

«Me teame seda ajalugu. Me teame, mida tähendab Vene okupatsioon. Me teame, mida tähendab Vene terrorism,» ütles Duda. Duda toonitas, et vastutusele tuleb võtta nii sõjakuritegude sooritajad ja ka käskude andjad.

Eesti president Alar Karis oli kolmapäeval koos Poola presidendi Andrzej Duda, Leedu presidendi Gitanas Nausėda ja Läti presidendi Egils Levitsiga visiidil Kiievis, väljendamaks toetust Ukraina rahvale, kes kaitseb oma riiki Venemaa agressiooni vastu.

Neli riigipead kohtusid Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Kohtumisel arutati muu hulgas abi andmist Ukraina kaitsjatele ja tsiviilelanikele. Juttu tuli ka sõjakuritegude uurimise läbiviimisest, eesmärk peab olema jõhkrate tegude eest vastutavad isikud kohtu ette tuua.

President Alar Karis rääkis kolmapäeval Kiievis kohtumisel Ukraina presidendi Zelenskõiga abi andmisest Ukraina kaitsjatele ja tsiviilelanikele.

«Ainult Venemaa kaotus sõjas toob Euroopasse tagasi rahu. Sest Euroopa julgeolek on lahutamatult seotud Ukrainaga. Lääneriikidel on vaja teha rohkem, et aidata Venemaa agressiooni ohvriks langenud Ukrainat. Seda peab tegema kiiresti. Vene väed peab kõikjal tagasi tõrjuma, nagu seda on tehtud juba Kiievi ümbruses. Ukraina vajab raskerelvastust nii maal, õhul kui merel võitlusvõime tõstmiseks,» ütles Karis.

Viis presidenti arutasid kohtumisel, kuidas võimaldada Ukraina teravilja ja muu kauba eksporti Poola ja Balti riikide kaudu, kuna juurdepääs kaubandusteedele on merelt blokeeritud.