Mereväe ajateenijad olid mereõnnetuse harjutusel päästeparves üle 24 tunni

«Sellist tunnet ei olnud, et aeg oleks venima hakanud või moraal langenud, sest suurepärases seltskonnas kulges isegi ööpäev parves ladusalt. Kõige meeldejäävam osa oli harjutuse viimane pingutus, kui pinnaltpääste meeskond meid ükshaaval kopterisse vintsis ja kaldale tõi,» ütles lõpuharjutusel osalenud reamees Reimo Mestiljainen.

«24 tundi on pikk aeg ja see aeg tuleb võimalikult mõistlikult sisustada, mitte lihtsalt päästjat oodata. Äärmiselt oluline on end teistele laevadele ja õhuvahenditele võimalikult nähtavaks teha, kasutades selleks parvedes olevat varustust ja eelnevalt omandatud oskusi. Kuna pika aja peale hakkab parves külm ja ebamugav, siis ei tohi unustada ka kaasvõitlejate toetamist kõige raskematel hetkedel,» ütles kursuse vanem vanemveebel Tanel Võrk.