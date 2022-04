FOTOD ⟩ Politsei tabas Nevski katedraalile Butša massimõrvale viitava graffiti teinud mehe

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre ütles Postimehele, et neljapäeva varahommikul kella poole kolme paiku teatati politseile, et Tallinna kesklinnas Lossi platsil soditakse kiriku seina peale.

«Politseinikud tabasid sodija, kelleks osutus 34-aastane mees. Mõistame inimeste valu ja tahet sõja vastu midagi ette võtta. Oma meelsuse avaldamiseks on olemas palju legaalseid viise, kuid kirikuseinale sodimine nende hulka kindlasti ei kuulu,» lausus Tambre.

Juhtunu asjus on algatatud väärteomenetlus.

«Katedraali või tegelikult – igasuguse hoone seinale sodimine on lubamatu sõltumata sellest, mis on ajendiks. Me ei saa tolereerida mistahes vaenu õhutamist ja niigi ühiskonnas eksisteerivate pingete eskaleerimist,» ütles Postimehele Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

«Me kõik loodame, et verine sõda Ukrainas saab võimalikult kiiresti läbi ning inimkannatused ja vägivald lõpeb,» lausus meer ja lisas, et paraku vandaalitsemine ei too sõja lõppu kuidagi lähemale. «Oma hoiakute avaldamiseks on olemas selged piirid ja viisid ning vandaalitsemine nende hulka ei kuulu,» rõhutas Kõlvart.

Ta lisas, et linn on tellinud lepingupartnerilt kirikuhoone soditud seinte puhastamise ning see on praegu käimas. «Kui teo toimepanija tuvastatakse, tuleb tal linnale korrastamise kulu hüvitada,» lisas Tallinna linnapea.

Kiriku seinale oli punase värviga kirjutatud: «Ukraina veri», «Bucha» ning kantud ka verist käejälge kujutav pilt. Lisaks kanti kirikuseinale viide esimese Moosese raamatu piiblisalmile: «Ja tema ütles: «Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!», mis vihjab Kaini ja Aabeli loole.

Kirik on antud rendile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule.