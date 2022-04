13. aprilli õhtul tulid esimesed teated, et tabamuse on saanud Venemaa Föderatsiooni Musta mere sõjalaevastiku lipulaev Moskva. Nimetatud laev oli mäletatavasti ka see, mille Ussisaare kaitsjad n**i saatsid – sõnum, mis on muutunud üheks suurimaks vastupanu kirjeldavaks seisukohavõtuks ning mõneti ka vastupanu sümboliks iidsel Taavet – Koljat skaalal.