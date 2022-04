Ma ei teadnud veebruari alguses Ida-Ukrainas filmi tehes, millal sõda algab. Olin kindel, et see tuleb. Kui suur sõda algas, läksin Poola-Ukraina piirile selle eest põgenevaid ukrainlasi filmima. Eestisse tagasi. Sõidan mööda Eestit, kohtun ukraina inimestega. Kirjutasin Ukrainas, Poolas ja kirjutan nüüd Eestis Postimehele päevikut. Järgnev on vaid killud kirjutatust. Olen seda usku, et lugeja saab nendest katki tehtud inimeste lugudest endale oma pildi kokku laduda.