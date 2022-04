Luubi all ⟩ Nimekiri: millised koolid tõmbavad õpilasi nagu magnetiga juurde

Ida-Virumaal asuva Lüganuse põhikooli laste vanemad on valmis kohtusse minema, et kool alles jääks.

Viimastel aastatel on kooliõpilaste arv pidevalt kasvanud peaaegu samas tempos nii linnas kui ka maal, mistõttu leiab haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierakond), et kui ikka lapsi on ja haridus hea, pole enam põhjust maakoole sulgema utsitada.