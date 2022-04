Kolmapäeval oli koolimajas lastevanemate koosolek, kus kohtuhagile andis oma nõusoleku 25 lapsevanemat. Veel rohkem loodavad nad seda, et riik tuleb vallavalitsusele appi kooli pidama. See pole võimatu, sest märtsis tegi valitsus otsuse riigistada Järve põhikool. See on eestikeelne kool, mille pidamiseks nappis Kohtla-Järve linnal raha ja tahtmist.