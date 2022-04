GALERII ⟩ Peterburi teel põles tootmishoone

Päästeameti pressiesindaja sõnas, et kuna tegemist on suure tootmishoonega, kaasati sinna palju päästeresurssi. Kohal on Kesklinna, Lasnamäe, Nõmme ja Pirita komandod.



Viimase info kohaselt suutsid päästjad tulekahju lokaliseerida. Päästeamet kirjutas kell 19.28 oma ametlikule Twitteri kontole, et põles hoone kõrval ladustatud kaup ning sealt levis tuli edasi hoone välisseinale.



«Saadi tuli kätte õigel ajal ja hoone konstruktsioonidesse tuli ei jõudnud levida. Kustutustööd veel käivad aga tundub, et hullema suutsime ära hoida,» sõnas valvepressiesindaja.