Tartus on Emajõe veetase praegu tõusnud vaid nii palju, et jalakäijad Kroonuaia silla alt enam ilma kummikuteta kuiva jalaga läbi ei pääse. Kuid ülikoolilinnast veidi kaugemal Käreveres on suurvesi jõe oma sängist välja kergitanud.