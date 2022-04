Tamsalus hukkus toidu kõrbemise tagajärjel vanemaealine naisterahvas

17. aprillil kell 15.47 teatati, et Tamsalus Sääse tänaval asuvas kortermajas töötab ühes korteris siutsuandur. Helistaja sõnul kõrval korteris töötab suitsuandur, uks on lukus, korteris sees tõenäoliselt 70+ naisterahvas kes elab üksi. Koridoris suitsu lõhn, võimalik, et toit on pliidile jäänud. Kohale saabunud päästjad sisenesid korterisse kust leidsid eest pliidil kõrbeva toidu ja teadvuseta naisterahva kelle anti üle kiirabile. Otsest põlengut korteris ei olnud. Kahjuks vanemaealise naisterahva elu päästa ei õnnestunud. Naabrid kuulsid küll suitsuanduri helisignaali, kuid veel pole teada, miks häire ei aidanud päästa inimelu.