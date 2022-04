Reinsalu: venemeelsete artistide osas ei tohi neutraalset joont hoida

«Kirkorovi osas kardavad otsust teha nii Tallinna linn kui valitsus ja loobivad mitteotsust üksteisele. Valitsuse poolt räägitakse et see on korraldajate vastutus ja ei tea keda nimekirja panna,» kirjutas Reinsalu ühismeedias ning lisas, et ta pole sellise lähenemisega nõus.