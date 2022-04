Mariupoli pere põrgulik teekond vabadusse kestis kaks nädalat

Mariupolist läbi Vene vägede piiramisrõnga põgenenud perekond oma uue kodu ees. 11 aastat tühjana seisnud maja nõuab veel palju kõpitsemist. Pildil (vasakult) pereema Vitalina Hripun, Diana, Aleksei ja Pavel Hripun. Diana on Aleksei kooliõde, kelle mõlemad vanemad hukkusid. Pere võttis ta enda juurde.

Ukrainas Mariupolis elav perekond jäi Venemaa rünnaku järel nagu sajad tuhanded teisedki linnaelanikud sõja alguses lõksu, ilma elementaarsete elamistingimusteta ja pideva pommirahe alla. 22. märtsil otsustas Hripunide perekond, et kestva pommitamise all on ellujäämisvõimalus väike ja tuleb üritada eluga riskides linnast välja saada.