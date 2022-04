Serbia ei tühista põhimõtteliselt lende Venemaale

«Täna sai piloot teate pommist kuskil Slovakkia kohal, kuid ta lendas edasi, sest me teame, et teated on valed,» ütles Vučić telekanalile TV Pink.

Presidendi hinnangul on nende ähvarduste taga kaks riiki. Üks on Euroopa Liidu liige ja teine ​​on Ukraina.

«Me lendame põhimõtteliselt välja, sest meil on vaba riik, mis otsustab ise,» ütles Serbia president.

«Ja neile, kes räägivad verest mu kätel, sest mul on veel lende Venemaale ütlen, et häbi teile kõigile koos. Kas te tühistasite lennud, kui 19 riiki pommitas meie riiki?» rääkis riigipea.

Vučić ironiseeris, et kui ta kehtestab Venemaale sanktsioonid, siis hakkab ta igal pool autasusid saama ja temast saab hoobilt maailma suurim demokraat.

«Kui Belgrad kehtestaks Venemaa vastu sanktsioonid, siis läheks see põhimõtetega vastuollu, sest me teame omast kogemusest, kui ebamoraalne on sanktsioonide kehtestamine ja kui ebaefektiivne see tegelikkuses on,» rääkis riigipea.

Vučić möönis, et Serbiale läheb Venemaale sanktsioone kehtestamisest hoidumine kalliks maksma. Samas meenutas president, et alates 2001. aastast on Venemaa alati toetanud Serbia territoriaalset terviklikkust.

Sajad inimesed ühinesid reedel Serbia pealinnas Belgradis parempoolsete meeleavaldusega Venemaa toetuseks, kanti president Vladimir Putini pilte ja Ukraina invasiooni sümboliks saanud Z-tähte.

Meeleavaldusega Belgradi kesklinnas protestiti selle vastu, et Serbia hääletas maailmaorganisatsioonis Venemaa Julgeolekunõukogust väljaheitmise poolt.

Serbia ei ole ainsa Euroopa riigina kehtestanud Venemaale sanktsioone, kuid parempoolsed on pahased, et Belgrad andis ÜRO-s hääle Moskva vastu.

Kohaliku meedia teatel panid maskides meeleavaldajad president Aleksandar Vučići ametiresidentsi ette suitsupomme ja heiskasid hoonele Vene lipu.

Serbias on korraldatud samalaadseid proteste Venemaa Ukrainasse tungimisest alates. Paljud serblased on Venemaale lojaalsed ja on veendunud, et Lääs provotseeris Moskvat sissetungiks.