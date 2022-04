Ukraina juurtega psühhiaater: vaimse tervise abi tuleks juurteni muuta

«Mul on patsient, keda vägistati mitu aastat tagasi, ja kui nüüd juhtus sama asi teiste naistega Butšas, vallandus ka temal taas sisemine valu, tagasi tulid masendus ja alaväärsustunne,» räägib Lääne-Tallinna keskhaigla psühhiaater Eduard Maron, kelle kinnitusel pääseb lõksust välja pika teraapia ja ravimitega, mis värskendavad mõistust sedavõrd, et inimene suudab näha juhtunut mitme nurga alt ja distantsilt.

Paljusid sõjapõgenikke vaevab praegu süütunne. «Mina pääsesin minema, aga naaber tapeti... Inimene küsib, et kuidas selle koormaga edasi elada. Püüan talle välja tuua teise perspektiivi. Näiteks: praegu on kõige tähtsam, et olete elus. Te ei langenud ohvriks ja keegi peab riigi sõja lõppedes üles ka ehitama,» näitlikustab arst.