Erikomisjoni fookuses on keskkonnakahjulikud toetused

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu rõhutas, et riigil peab olema selge poliitika keskkonnakahjulike toetuste maksmise vallas. Ta lisas, et sellised toetused tuleks välja selgitada ja nende mõjusid hinnata. See eeldab, et esmalt lepitakse kokku vastutaja ja vajalikud tegevused.