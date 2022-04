GALERII ⟩ President Karis pani muinsuskaitsekuu avatalgutel käed külge

Lühike bastionikäik asub Türgi tiiva nimelises kaitseehitises. Selle üks sissepääs on näha Falgi teelt ning käigu teine ots on Türgi tiiva Šnelli staadioni poolses küljes.

Neile saabus appi ka president Alar Karis. Nimelt on tänavune muinsuskaitsekuu korraldanud ametnikel plaan anda ka see bastionikäik Linnamuuseumi kasutusse ning Alatalu leidis, et oleks sümboolne kutsuda talgutele ka hiljutine Eesti Rahva Muuseumi direktor ning praegune president. President tegi koos teistega tööd ning leidis, et bastionikäiku muuseumi rajamine oleks igati tore plaan.