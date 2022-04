FOTOD JA BLOGI ⟩ Mihhail Korbilt võeti saadikupuutumatus ära

Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid ütles märtsis, et erakond on riigikogus valmis toetama Korbilt saadikupuutumatuse võtmist. «Me oleme sinna sisse vaadanud ja me usume õigusriiki ning loodame, et Mihhail Korb tuleb sealt puhtana välja. Mihhail Korb on lubanud, et ta läheb ise ka pulti ja palub ära võtta saadikupuutumatus, et seista kohtus oma tõe ja õiguse eest,» sõnas Karilaid siis.