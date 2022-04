FOTOD ⟩ Maardu opositsiooni esindaja ja Toomas Uibo viisid Poolasse humanitaarabi

Eesti delegatsioon kohtus Varssavi linnanõukogu liikmetega, komisjonide esimeeste Mariusz Frankowski ja Aleksandra Śniegocka-Goździkiga, kellega arutati Poola kogemust põgenike vastuvõtmisel ja selle kogemuse kasutamise võimalusi Eesti omavalitsustes. Varssavi on edukalt toime tulnud olukorras, kus Poolas on suurim põgenike hulk Euroopas pärast teist maailmasõda.

«Tulime Varssavisse rahumissiooniga, et toetada sõjapõgenikke Ukrainast ja olla solidaarsed Poola rahvaga, kes on tulnud appi sunnitud ümberasujatele,» ütles Degtjarenko. Ta avaldas tänu ka eesti poliitikutele ja ettevõtjatele, kes aitasid kokku panna humanitaarlasti Ukraina põgenike vastuvõtukeskustesse Varssavis.

Tallinna linnavolikogu Eesti 200 fraktsiooni liige Toomas Uibo ütles, et poola rahva toetus hädasolijatele on näha igal tänavanurgal. «Sini-kollaseks värvunud sõbralik linn teeb kõik endast oleneva, et pakkuda sõjapõgenikele pelgupaika. Sõjapõgenikke ärakasutavat poliitikat siin ei tehta, empaatia ja ligimesearmastus võidutseb,» lausus Uibo.