ÜLEVAADE ⟩ Valitsus kiitis üle 700 miljoni euro suuruse lisaeelarve põhimõtteliselt heaks

Samuti suurendab riik keeleõppe rahastust, muu hulgas ka eesti keele õpetajate täiendavat koolitamist. Ajutise kaitse saajatel on kohustus osaleda A1 taseme keeleõppes, et Eestis paremini hakkama saada. Info keeleõppesse registreerimise kohta jõuab automaatselt kõigile ajutise kaitse saanutele. Selleks, et paremini mõista Eesti riigi ja ühiskonna toimimist ning igapäevast elukorraldust, rahastab riik ajutise kaitse saajatele kohanemisprogrammi. Eestisse jõudnud sõjapõgenikud saavad suuremas mahus keeleõppes kui ka kohustuslikus kohanemisprogrammis hakata osalema juba paari kuu pärast.

Eesti inimeste toimetulek

Lisaeelarvega kasvab Eesti elanike toimetulekupiir 150 eurolt 200 eurole. Ajutiselt hakatakse eluasemelaenu arvestama kuluna toimetulekutoetuse määramisel.

Valitsuse reservfondis reserveeritakse summa, mis on mõeldud energiahinna ja elukalliduse leevendamiseks uue kütteperioodi alguses inimestele, kes seda kõige enam vajavad.

Ajutise maksumuudatusena leppis valitsusliit kokku langetada selle aasta lõpuni eriotstarbelise diislikütuse aktsiisi EL lubatud miinimumtasemeni, mis on 21 eurot 1000 liitri kohta. Praegu kehtiv aktsiisimäär on 100 eurot 1000 liitri kohta. Eriotstarbelist diislikütust on lubatud kasutada põllumajanduses ja tähtajaliselt ka põlevkivikaevandustes kuni 30. aprillini 2023. aastal. Samuti saab eriotstarbelist diislikütust kasutada kutselisel kalapüügil, kus see on aktsiisivabastuse loa alusel aktsiisist vabastatud.

Samuti lepiti kokku ajakirjandusväljaannetele kehtiva 9-protsendilise vähendatud käibemaksumäära langetamises 5 protsendini ehk määrani, mis kehtib praegu ka Lätis ja Leedus. See toetab valitsuse teatel ausamat konkurentsi ajakirjanduses ja edendab eestikeelse kvaliteetajakirjanduse laiemat kättesaadavust.