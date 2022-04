Nimelt leidis Hiiumaa vald, et seoses Venemaa sõjategevusega on senisest aktuaalsemaks saanud ka Hiiumaa strateegiline tähtsus Läänemeres: Kõpu poolsaarelt on võimalik ümberkaudset mere- ja õhuala sõjaliselt kontrollida. Hiiumaa sobib ka rannikukaitse üksuste treeningbaasiks – seepärast teeb vallavalitsus ettepaneku arendada Hiiumaal välja kaitseväe taristu ning luua tingimused alaliseks sõjalise üksuse saarel viibimiseks. Eelkõige võiks see sobida liitlasvägede baasiks, leiavad hiidlased.