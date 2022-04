FOTOD ⟩ Ratas kinnitas Eesti tugevat toetust Ukrainale

Ratas ütles kohtumisel, et Ukraina vajab kiiret ja konkreetset abi eelkõige relvade näol, aga ka majanduslikul ja poliitilisel rindel. «Eesti teeb kõik võimaliku, et Ukraina riiki ja rahvast toetada. Toetame sõjalise ja humanitaarabi andmist ning sanktsioonide karmistamist, kuid ainult sellest on vähe – peame veel aktiivsemalt kaasa kutsuma ka oma partnereid ja liitlasi. Peame kõik tegema rohkem, kuni Ukraina on selle sõja võitnud,» ütles ta.