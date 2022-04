FOTOD ⟩ Kreeka tankeri Z-kujuline logo viis Eesti piirivalvurid alust kontrollima

Politsei- ja Piirivalveameti huvi äratas Tallinna lahes viibival laeval olev Z-täht, kuid kontrollimisel selgus, et tegemist on logoga.

Tallinna lahes seisis teisipäeva õhtul punkerdamiseks Panama lipu all seilav tanker, mille korstnal suur Z-täht. Kontrollima läinud piirivalvurid selgitasid välja, et tegemist on laevaettevõtte logoga.