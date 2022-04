Ootamatult tekitas paarisaja-eurone tehing pangas kahtlusi

Segadust ei tekitanud Antonovi arvates mitte niivõrd makse selgitusse märgitud sõna «pihustid», mis tähistasid konkreetseid Ford Transiti tarbeks soetatud masina varuosi, kui just tehingupartneri slaavi päritolu nimi Ivanov. Tehingu summa oli seejuures 160 eurot.

«Tahtsin osta internetist autole pihustid. Kandsin oma Luminori arvelt kodanikule raha üle ja märkisin selgitusse, mille eest. Pangalt tuli kiri, et minu makse on peatatud. Paluti selgitada, mille eest maksan, ja kuna saaja on slaavi päritolu, siis sooviti teada ka tema kodakondsust, sünniaega,» kõneles Vladimir Antonov.