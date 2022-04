Sõda Ukrainas muudab ka Eesti parteimaastikku. Toimub toetuse suur ümberjagamine.

Peaminister Kaja Kallas teatas eile, et toetab Kremli-meelsete Vene artistide musta nimekirja koostamist, see tähendab sissesõidukeeldu Eestisse. Selle taga on mõnda aega kestnud vaidlus, kus kesksel kohal Putini fännist Filipp Kirkorovi võimalik kontsert Tallinnas.

Palli on veeretatud Tallinna linna ja ministeeriumide vahel. Hiljaaegu võttis sõna keskerakondlasest välisminister Eva-Maria Liimets: «Ma ei toeta Putini-meelsete artistide nimekirja koostamist. Kirkorovi keelamine on liiga must-valge.»

«Sõjas aga ongi asjad must-valged,» andis reformierakondlane Kallas eile vastuse.

Iseenesest võib arutelu Kirkorovi üle olla suhteliselt mõttetu. Lihtsalt detail. Aga selle kulg ja lõpplahendus on sümptomaatiline. On mingi teema, mida hüpitatakse käte vahel nagu kuuma kartulit (eriti teevad seda keskerakondlased) ja siis lõpuks lööb peaminister talle ette söödetud palli maha. Viimase kahe-kolme kuu jooksul Ukraina sõja taustal on selliseid olukordi pidevalt.