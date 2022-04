Isamaa: kohalikel valmistel peaks hääleõigus olema ainult Eesti ja ELi kodanikel

Praeguse seaduse järgi võivad kohalikel valimistel osaleda ka välismaalased, kes elavad Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ja kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ning kelle püsiv elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas.

«Tänaseks on sellest saanud julgeolekuküsimus. Ajal, mil Venemaa agressioon Ukraina vastu on sundinud Vene ja Valgevene kodanike ees uksi sulgema isegi Eesti ülikoole, on eriti veider, et samade riikide kodanikud omavad Eestis jätkuvalt hääleõigust valimistel,» ütles eelnõu üle andnud Kruusimäe.