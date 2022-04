Venemaa sulgeb vastusammuna Eesti peakonsulaadi Peterburis

Eesti kutsus 5. aprillil välja Venemaa suursaadiku Eestis Vladimir Lipajevi, et anda üle diplomaatiline noot selle kohta, et Eesti sulgeb Venemaa peakonsulaadi Narvas ja konsulaarosakonna kantselei Tartus. Samuti otsustas Eesti saata riigist välja ja kuulutada persona non grata’ks 14 nende töötajat, kellest 7 on diplomaatilise staatusega.