President Karis kinnitas Ukraina parlamendi delegatsioonile Eesti igakülgset toetust

Riigipea sõnul tähendab Eesti toetus karmide sanktsioonide kehtestamist Venemaale, poliitilist ja diplomaatilist toetust, aga ka praktilist tuge - relvaabi ja humanitaarabi andmist, Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmist ning panust Ukraina sõjajärgsel ülesehitamisel.

«Lubasin Kiievi visiidi ajal president Zelenskõile teha isiklikult kõik selleks, et ka teised riigid aitaksid Ukrainat. Paljud Euroopa riigid ja Ameerika Ühendriigid on eraldanud Ukrainale relvastust ja andnud humanitaarabi. Sanktsioonid peavad olema mõjusad ja tugevad ning neid tuleb vajadusel karmistada. Eesti on võtnud seisukoha loobuda vene gaasist võimalikult ruttu,» ütles president.

«Ukrainal on vaja praktilist abi alustades tehnikast, mis aitaks purustatud hooneid lammutada ja leida varemetest veel võimalikke hukkunuid. Samuti on vaja agressorist vabatatud alad puhastada miinidest enne kui inimesed sinna tagasi pöörduda saavad,» rääkis Karis. «Loodame, et meie kõigi abi ja Ukraina inimeste vaprus aitab selle sõja ära lõpetada, kuigi selle haavad jäävad meile kõigile hinge veel aastakümneteks.»

Karis ütles, et Eesti toetab igal moel Ukrainat ka sõjakuritegude uurimisel, lisades, et Balti riikide ja Poola presidentide Kiievi visiidi üks eesmärk oli olla tunnistajaks nendele sõjakuritegudele, mis Ukrainas on toime pandud ning et need ei jääks rahvusvahelise üldsuse jaoks varjatuks.

«Eesti ja Ukraina prokuratuuride vahel on hea koostöö. Me aitame koguda sõjakuritegude tõendeid ja toetame Rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ning oleme neile välja pakkunud oma eksperte,» ütles Karis. «Sõjakurjategijad peavad kohtu ette jõudma.»

Rääkides Ukraina Euroopa Liidu püüdlustest kinnitas president, et Eesti on kindel Ukraina Euroopa Liidu liikmesuse toetaja, sest Ukraina võitleb Euroopa Liidu põhiväärtuste nimel.