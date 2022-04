«Keskpäevatund» oli esmakordselt Kuku raadio eetris 30 aastat tagasi – 16. mail 1992. Sealt alates on sellest teravast ja tempokast ühiskondlik-poliitilisest jutusaatest saanud Eesti audiomaastiku raudvara. Rääkimata sellest, et igal laupäeval kuulavad seda Kuku otse-eetrist kümned tuhanded inimesed, on tegu ka Eesti ühe populaarseima podcastiga, mis kogub nädalast nädalasse alati vähemalt 10 tuhat kuulamist.