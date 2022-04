VAATA OTSE ⟩ Ringjoon: kas Venemaa ette on langenud raudne eesriie?

«Ringjoon» on välispoliitiline tudengipodcast, mille toovad teieni Rahvusvaheliste Suhete Ringi noored. Innustatuna Pärtel Piirimäe loengust «Kas Putin on hulluks läinud?» ning Rahvusvaheliste Suhete Ringi väikese ringi liikmete omavahelistest vaidlustest toob Ringjoon teieni arutelu «Kas Venemaa ette on langenud raudne eesriie?»