MKM vastas Vene suursaadikule: me ei pea vajalikuks teemat arutada

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) transpordi asekantsler Ahti Kuningas vastas Venemaa suursaadikule, et kokkusaamiseks on Venemaa põhjustatud sõja tõttu Ukrainas vähe aega ning et ka suursaadikul pole piisavalt pädevust, et rahvusvahelisel bussiliikluse teemal arutada.